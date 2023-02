A soli 63 anni, l'ex calciatore e allenatore in carriera aveva vestito le maglie di Barcellona e Atletico Madrid

10-02-2023 15:07

Grave lutto per Marcos Alonso, difensore del Barcellona ed ex Fiorentina. È morto il padre, Marcos Alonso Peña, a soli 63 anni, dopo aver combattuto per quasi due anni con il cancro. È stato giocatore e allenatore e ha vestito le maglie di Barcellona e Atletico Madrid. Attaccante tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90, ha vestito pure la maglia della nazionale con 22 presenze tra il 1981 e il 1985.

Marcos Alonso: era figlio di un calciatore

Una famiglia di calciatori, visto che anche il padre di Marcos Alonso Peña era stato giocatore. E che giocatore. Più noto con il nome di Marquitos, fu una stella del Real Madrid (con cui vinse 4 Champions League e 5 campionati spagnoli), scomparve nel 2012. Marcos Alonso era invece riuscito a farsi amare sia a Barcellona, sia a Madrid, sponda Atletico.

Nato a Santander, era cresciuto nella cantera del Racing, debuttando in Liga prima della cessione all’Atletico Madrid. Ala veloce, ottimo dribbling, tecnica sopraffina e visione di gioco tra le sue qualità. All’Atletico giocò con campioni come Hugo Sanchez, Dirceu e Julio Alberto. Nel quinquennio al Barça vicino a Maradona, Schuster, Urruti, Migueli e Alexanco. I tifosi culé ricordano il tridente composto da Marcos Alonso, Carrasco e Maradona. Con il Barcellona ha portato a casa una Liga e una Copa del Rey contro il Real, segnando un gran gol all’ultimo minuto nella finale del 1983. Passò poi di nuovo all’Atletico con Futre e Alemao, ma qui subì un brutto infortunio al ginocchio.

Marcos Alonso: da giocatore ad allenatore

Gli ultimi spiccioli di carriera sono comunque da ricordare per Marcos Alonso. Dopo il Logrones ci fu il ritorno a casa, a Santander. All’epoca il Racing si trovava in terza serie e Marcos Alonso fu l’uomo decisivo per la promozione. Era soprannominato ‘El Pichon’, il piccione, perché sulla fascia era imprendibile, volava letteralmente.

Con la Nazionale spagnola, partecipò prima alle Olimpiadi di Mosca 1980, poi debuttò in prima squadra a Wembley nel giorno in cui fu liberato Quini, il centravanti del Barcellona che era stato rapito e che era suo grande amico. Disputò la finale degli Europei 1984 contro la Francia di Michel Platini, perdendo .

Appese le scarpe al chiodo, si dedicò alla carriera di allenatore. Prima è stato secondo di D’Alessandro all’Atletico, poi primo al Rayo Vallecano, al Racing Santrander, al Siviglia e alla Saragozza in Liga, al Siviglia Fc, all’Atletico, al Valladolid, al Malaga e al Granada in Segunda.

Marcos Alonso: e poi ha seguito la carriera del figlio

Negli ultimi anni aveva seguito la carriera del figlio, cresciuto nella cantera del Real Madrid. A causa delle sue condizioni di salute, il figlio Marcos Alonso ha chiesto al Chelsea di poter tornare in Spagna, dove ha firmato per il Barcellona.

La lunga battaglia contro un tumore, però, alla fine è terminata con Marcos Alonso Peña che non ce l’ha fatta. Dopo l’allenamento di ieri, la squadra del Barcellona ha osservato un minuto di silenzio. “L’FC Barcelona esprime le sue più sentite condoglianze per la morte di Marcos Alonso Peña, ex giocatore del Barça durante le stagioni 1982-1987 e padre dell’attuale giocatore della prima squadra. Tutta la nostra forza a Marcos Alonso e alla sua famiglia. Riposa in pace”.