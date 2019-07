Morto Maxim Dadashev: era in coma dopo le ferite sul ring

La tragica notizia è stata confermata con un tweet che ha annunciato la scomparsa di Maxim Dadashev, il pugile russo 28enne. Un messaggio poi confermato e ripreso da colleghi e amici che hanno espresso il loro dolore e hanno deciso di ricordarlo sui social. Emozioni molto intense, quelle raccolte nei messaggi nei riguardi del giovane atleta o a breve distanza dall’altrettanto tragica morte di Pernell Whitacker.

Il pugile è morto a causa delle ferite rimediate durante l’incontro di venerdì scorso con Subriel Matias, per i superleggeri Ibf a Oxon Hill, nel Maryland. Il combattimento era stato sospeso alla fine dell’undicesima ripresa per decisione dell’allenatore di Dadashev, Buddy McGirt.

Il suo pugile era stato poi ricoverato con un’emorragia cerebrale e sottoposto a un’intervento di urgenza all’ematoma subdurale, poi messo in coma farmacologico indotto, ma da allora non si è più ripreso. Fatale, secondo quanto risulta, una crisi cardiaca. Nato a San Pietroburgo, ma trasferitosi in California, sposato e padre di un bambino, Dadashev si era presentato all’incontro con Matias forte di 13 vittorie in altrettanti incontri.

VIRGILIO SPORT | 24-07-2019 11:10