Morto Musiello, ex bomber di Juve, Avellino e Roma che stregò anche Rino Gaetano 

Si è spento a 70 anni dopo una breve malattia: lanciato dall’Atalanta, non ebbe fortuna in bianconero, poi vinse la classifica cannonieri di B con gli irpini. Il suo nome in “Nuntereggaepiù”

23-01-2024 17:30

Era un bomber di provincia Giuliano Musiello, ma con un fascino capace di conquistare anche un cantautore come Rino Gaetano, che inserì il suo nome tra quelli di campioni più affermati nel lungo elenco di “Nuntereggaepiù”: l’attaccante ex, tra le altre, di Juventus, Avellino e Roma è morto all’età di 70 anni, al termine di una breve malattia.

Morto Musiello, ex Juventus, Avellino e Roma

È morto a 70 anni Gennaro Musiello, bomber di provincia che ebbe poca fortuna alla Juventus, ma seppe poi imporsi in provincia e anche conquistarsi il rispetto di Nils Liedholm alla Roma. L’ex calciatore si è spento a Saluzzo, provincia di Cuneo, dopo una breve malattia.

La carriera di Musiello, bomber di periferia

Musiello era nato a Torviscosa, in Friuli, ma a lanciarlo nel calcio professionistico fu la Spal, che lo fece debuttare in serie C. Quindi il passaggio all’Atalanta e l’esordio in serie A a 18 anni: sul suo talento scommise la Juventus, dove però l’attaccante non ebbe fortuna, collezionando solo qualche presenza e un gol in Coppa Italia. All’Avellino il suo exploit, con la conquista del titolo di capocannoniere della serie B nella stagione 1975-76, ex aequo con Roberto Pruzzo. I suoi gol lo portarono alla Roma, dove fu protagonista di un paio di stagioni fatte di alti e bassi prima di un lungo peregrinare in provincia: Genoa, Verona, Foggia, Novara, Ravenna, Cuneo e Savona le altre tappe della sua carriera, conclusa nell’87.

Rino Gaetano stregato da Musiello

Pur avendo segnato appena 15 gol in serie A Musiello però riuscì a guadagnarsi la gloria grazie a Rino Gaetano, che stregato dal suo personaggio inserì il nome dell’attaccante tra quello di campioni ben più noti, come Causio, Tardelli, Antognoni e Zaccarelli nel lungo elenco di celebrità contenuto nel testo di “Nuntereggaepiù”. Un omaggio a un campione di periferia, un attaccante operaio abituato a lasciare sé stesso sul campo da gioco.