Serie C: La Juve fermata dal Rimini, tris Avellino a Foggia, Vicenza ko

S'infiamma la lotta per la promozione, i playoff e la salvezza: risultati e programma della ventiduesima giornata, delude ancora la Juventus under 23

21-01-2024 10:33

Terza giornata di ritorno in Serie C. Gli anticipi del sabato hanno riservato gol ed emozioni senza soluzione di continuità rendendo sempre più serrata la lotta per promozione, playoff e salvezza nei gironi A, B e C.

Nel girone A non c’è pace per il Vicenza, ancora ko. Nel girone B la Juve Next Gen è stata fermata sullo 0-0 dal Rimini. Nel girone C l’Avellino ha conquistato l’ottava vittoria su undici partite in trasferta sbancando Foggia con il finale di 3-1.

Serie C-A, Triestina e Padova non mollano la capolista Mantova

Il rendimento in trasferta dell’Avellino è lo stesso della Triestina di Attilio Tesser, che ieri è andata a vincere 2-1 sul campo della Pro Vercelli balzando momentaneamente a -6 dalla capolista Mantova, impegnata oggi alle 18:30 in casa della Pro Sesto. Pari a reti inviolate tra Giana Erminio e Atalanta Under 23. Vince anche il Padova, secondo a -4 dal Mantova grazie all’1-0 interno ottenuto contro l’Alessandria.

Rotondo 5-1 della Pergolettese sul campo del Renate e il Vicenza scivola propria mentre sembrava in piena risalita: ko 2-1 a Lumezzane. Oggi alle 14 Arzignano-Pro Patria e Trento-Novara; alle 18:30 Albinoleffe-Fiorenzuola, Pro Sesto-Mantova e Virtus Verona-Legnago Salus.

Serie C-B, poker Cesena al Pontedera in attesa di Torres-Olbia

Il grosso del programma del girone B di Serie C è oggi a partite dalle 16 con il derby sardo Torres-Olbia. Alle 16:15 Perugia-Spal; Sestri Levante-Virtus Entella, derby ligure al “Ferraris”; alle 18:30 Arezzo-Pescara, Vis Pesaro-Carrarese; alle 20:45 Fermana-Gubbio e Pineto-Ancona. Ieri, invece, la capolista Cesena ha calato il poker contro il Pontedera portandosi momentaneamente a +6 dalla Torres. La Lucchese ha battuto 3-1 la Recanatese rilanciandosi in chiave playoff mentre Juve Next Gen e Rimini, come detto, non sono andate oltre lo 0-0.

Serie C-C, tris dell’Avellino a Foggia oggi Juve Stabia-Giugliano

Nel girone C di Serie C dove Picerno-Catania è stata rinviata per la fitta nevicata che ha reso impraticabile il rettangolo di gioco dello stadio “Curcio”, l’Avellino si è confermato un rullo compressore in trasferta andando a vincere 3-1 a Foggia dopo essere passato in svantaggio: momentaneo -3 dalla capolista Juve Stabia impegnata alle 20:45 al “Menti” nel derby con il Giugliano.

Staccato il Crotone, che non è andato oltre l’1-1 allo “Scida” con la Virtus Francavilla. Buona la prima di Fontana sulla panchina del Latina: 1-0 al Monterosi Tuscia. Pari (1-1) nel derby tra Brindisi e Audace Cerignola. Oggi sono in programma anche Messina-Taranto, Sorrento-Turris (ore 14) e Monopoli-Potenza.