Mossa Juve per stasera spaventa i tifosi del Milan: "Scorretti"

Non si era mai verificato quest’anno e che accada proprio ora ha sicuramente un significato. Stasera all’Allianz Stadium sarà presente sugli spalti anche John Elkann, n.1 di Exor e vero patron del club bianconero. Il nipote dell’Avvocato sarà seduto al fianco di Andrea Agnelli ed anche questo è un messaggio chiaro: si vuole dimostrare l’unità d’intenti massima all’interno della Juventus in un momento delicatissimo.

Juventus-Milan è uno spareggio per la Champions

La sfida di stasera tra Juve e Milan è un vero e proprio scontro diretto, probabilmente decisivo e la proprietà, apparsa assente nelle vicende più tormentate (dal caso Suarez alla SuperLega) vuol dimostrare di essere vicina alla presidenza e solida in un momento in cui i rischi interni ed esterni sono tanti.

I tifosi del Milan preoccupati per la presenza di Elkann

Una notizia che non è piaciuta a molti tifosi del Milan che interpretano questa mossa in maniera maliziosa sui social: “scende in campo Elkann a condizionare Valeri” o anche: “Che vergogna, lo fanno solo per mettere pressione all’arbitro…” oppure: “Maldini lo sa?”.

C’è chi ironizza sulla presunta rottura tra cugini: “ma come? i giornali spazzatura avevano detto che Elkann era in guerra con Andrea ed invece vanno insieme allo stadio?”.

Infine la chiosa: “Molti tifosi della Juventus dubitano dell’opera politica di Agnelli sul campo Superlega. La proprietà ovvero Elkann è a conoscenza di tutto da Settembre ’20 (almeno), non concordava col Quando del progetto eppure concordava col Cosa. Keep calm: Andrea non è un cavallo pazzo”.

SPORTEVAI | 09-05-2021 09:15