Moto GP: Marquez vuole rinunciare a ingaggio 2020, ma Honda dice no

L’ultima stagione, il 2020, Marc Marquez l’ha praticamente passata a casa davanti alla televisione. Colpa del brutto infortunio patito a Jerez, proprio nella prima gara del mondiale.

Per questo motivo, il centauro spagnolo ha chiesto al team Honda che non gli venisse riconosciuto l’ingaggio della scorsa stagione. La conferma arriva dallo stesso team Honda, che non ha smentito le voci circolate nei giorni scorsi sulla stampa spagnola. La casa giapponese, però, ha anche precisato di aver rifiutato la proposta del pilta iberico, pur ringraziandolo per il gesto.

Purtroppo sono ancora poco chiari i tempi di recupero di Marquez dopo essere stato nuovamente sotto i ferri a Dicembre. Per il momento la cosa certa è che il suo sostituto sarà ancora il collaudatore Stefan Bradl. Marquez invece sarà con ogni probabilità costretto a guardare i primi Gran Premi del 2021 da casa.

OMNISPORT | 11-02-2021 15:27