Moto GP, papà Emilio racconta Bastianini: "Credo nel titolo Mondiale"

21-09-2022 19:45

“Enea si sta divertendo, ha una moto competitiva e si trova benissimo con la squadra: non penso a quello che potrebbe capitare, ma ci credo”: chi meglio di papà Emilio potrebbe fotografare lo stato di forma di Bastianini?

La quarta vittoria stagionale, prima da pilota ufficiale Ducati in pectore, ha rilanciato persino qualche ambizione di Mondiale: “Penso spesso a cosa direbbe Gresini se fosse vivo e potesse condividere quest’esperienza bellissima” – prosegue raccontando poi alla Gazzetta dello Sport gli inizi del figlio – “Aveva tre anni il giorno in cui entrammo nel negozio di moto di un mio amico per comprare una marmitta nuova per lo scooter di mia moglie. Enea vide una minimoto, ci salì sopra e non volle più scendere. C’era una pista a Cattolica dove le minimoto avevano le rotelle: tutto cominciò così”.

E’ stato un lungo cammino, quello fatto per accompagnare il talento del ragazzo: “La gente non può immaginare i sacrifici che io e mia moglie abbiamo fatto, dieci anni senza andare a mangiare una pizza, Di soldi ce ne volevano tanti, ma facevamo fatica a dirgli di no: vedere il suo impegno è stata la forza che ci ha portato a fare debiti. Il giorno che ci siamo trovati nel Mondiale, ci siamo chiesti -Ma come abbiamo fatto ad arrivare qui?”.