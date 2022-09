Moto GP, presentata la bozza del nuovo calendario

20-09-2022 10:34

L’edizione 2023 del Motomondiale comincerà, a quanto indicato dalla prima bozza di calendario, in Portogallo a fine marzo: il circuito di Portimao prende così il posto di Losail come tappa d’avvio, col GP del Qatar che precederà il consueto atto finale di Valencia.

Dopo le tappe in Argentina e Stati Uniti, un lungo giro in Europa: l’Italia potrà festeggiare i propri beniamini al Mugello (4 giugno) e Misano (10 settembre), mentre al GP di Finlandia potrebbe subentrare il GP del Kazkistan. il circuito di Sokol non è stato però al momento omologato tra quelli di grado A della FIM.

Questo il programma completo:

26 marzo – Portogallo (Portimao)

2 aprile – Argentina (Termas de Rio Hondo)

16 aprile – Stati Uniti (Austin)

30 aprile – Spagna (Jerez de la Frontera)

14 maggio – Francia (Le Mans)

28 maggio – Aragon (Aragon)

4 giugno – Italia (Mugello)

18 giugno – Germania (Sachsenring)

25 giugno – Paesi Bassi (Assen)

9 luglio – Kazakistan (Sokol)

6 agosto – Gran Bretagna (Silverstone)

2o agosto – Austria (Red Bull Ring)

3 settembre – Catalogna (Montmelò)

10 settembre – San Marino (Misano)

24 settembre – Malesia (Sepang)

1 ottobre – Giappone (Motegi)

8 ottobre – Australia (Phillip Island)

22 ottobre – Thailandia (Buriram)

29 ottobre – Indonesia (Mandalika)

12 novembre – Qatar (Losail)

19 novembre – Comunità Valenciana (Valencia)