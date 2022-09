Moto GP, Quartararo secondo nelle libere di Aragon

16-09-2022 18:14

Aver concluso le prove libere al secondo posto, dietro lo spagnolo Martin, rasserena il leader del Mondiale Moto GP Fabio Quartararo per un fatto: “Buono il passo in ottica gara, sono davvero felice per quello piuttosto che per il giro secco”.

Per tenere alle spalle l’arrembante Pecco Bagnaia occorre però lavorare ancora, secondo il centauro della Yamaha: “Solitamente il primo giorno siamo a posto, poi gli altri migliorano e noi rimaniamo al palo”.

A sei GP dalla conclusione (Aragon si correrà domenica), il Campione del Mondo ha un vantaggio di 30 lunghezze sul pilota della Ducati.