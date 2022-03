Moto2, a Mandalika storico successo di Chantra: Vietti resta leader

20-03-2022 11:58

Dopo la domenica di gloria a Losail nel primo GP della stagione, per i colori italiani il weekend indonesiano del motomondiale ha regalato solo la gioia del successo di Dennis Foggia nella Moto3.

Deludente il rendimento degli attesi Bagnaia e Bastianini in MotoGP, le cose non sono andate meglio nella gara che ha chiuso la domenica di Mandalika, quella della classe Moto2, dove a vincere è stato Somkiat Chantra, entrato nella storia come il primo thailandese capace di far risuonare l’inno della propria nazione in una corsa del Motomondiale.

Il pilota del Team Asia ha preceduto Celestino Vietti, che mantiene il primo posto nella classifica del Mondiale dopo il successo in Qatar. Terzo Aron Canet del team Kalex Pons davanti a Sam Lowes e Augusto Fernandez.

Ottavo posto per Tony Arbolino che ha chiuso davanti al campione uscente Moto3 Pedro Acosta, solo 12° al debutto e piccola, grande delusione di inizio stagione.

Da segnalare anche la caduta nel finale di Simone Corsi, che era in corsa per un piazzamento nella top five.

