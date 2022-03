Moto2, altra gioia per l'Italia: trionfa Vietti

06-03-2022 15:23

E’ grande Italia in questo avvio di stagione delle moto. Dopo il trionfo in Moto3 di Migno, in Moto2 è un altro azzurro a vincere la prima gara stagionale in Qatar. Si tratta di Vietti, primo con il nuovo team che porta il nome di Valentino Rossi (dopo aver firmato anche la pole e il giro veloce). Il giovane piemontese è il 45° vincitore nella storia della Moto2 (il 12° italiano).

Secondo lo spagnolo Canet, terzo il giapponese Ogura. Sesto l’altro italiano Arbolino. Adesso c’è attesa per la MotoGP, in caso di trionfo di un pilota azzurro diventerebbe una giornata storica per l’Italia.

OMNISPORT