Moto2, GP Thailandia diretta LIVE Buriram

La Moto2 torna in pista col GP di Thailandia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (280.5 pt.) Tony Arbolino (224.5 pt.) Jake Dixon (172 pt.) Aron Canet (154 pt.) Somkiat Chantra (127.5 pt.)

Aldeguer si prende la pole della Moto2 in Thailandia, con lui in prima fila a Buriram anche il leader del Mondiale, Acosta, e Arenas. Ottavo tempo per Arbolino, 12° Vietti, più indietro Foggia, Surra e Casadei. Il Gran Premio della Thailandia si corre sul circuito di Buriram. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 7.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: