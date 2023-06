Secondo posto per Tony Arbolino, che resta al comando del campionato.

18-06-2023 13:57

In Moto2 è dominio di Pedro Acosta: in Germania, il giovane pilota spagnolo si è imposto anche in gara dopo la pole, guidando la corsa dal primo all’ultimo giro e siglando inoltre il giro più veloce (nuovo record della pista in gara). Quarta affermazione dell’anno per l’ex campione della Moto3, la 13ma complessiva in carriera e la settima nella classe mediana.

Secondo Tony Arbolino (che resta al comando del campionato con un margine di 15 punti su Pedro Acosta), terzo Jake Dixon.