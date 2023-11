Moto2, GP Valencia diretta LIVE

Cronaca in diretta

La Moto2 approda a Valencia per il suo ultimo appuntamento, ininfluente per la vittoria del Mondiale conquistata da Pedro Acosta già da un paio di GP. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (328.5 pt) – Campione del Mondo Tony Arbolino (249.5 pt.) Jake Dixon (194 pt.) Fermin Aldeguer (187 pt.) Aron Canet (175 pt.)

Prima fila tutta spagnola in casa. L’ultima pole stagionale di Moto2 è di Aron Canet davanti al talento di Aldeguer e Ramirez. Più indietro il campione del mondo della categoria, Pedro Acosta, che scatterà dalla sesta posizione. Il primo italiano è Vietti 11° davanti a Foggia. Il Gran Premio di Valencia si corre sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 13.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: