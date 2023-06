Moto2, la diretta del GP d'Olanda sul circuito di Assen. LIVE

Il racconto della gara

Sarà però una gara di rincorsa per Arbolino che scatterà dalla decima posizione in griglia. Acosta partirà invece dalla sesta posizione con Alonso Lopez che si prende la pole position davanti a Dixon e Ogura. Nono posto in qualifica per Vietti, primo degli italiani.

Prima vittoria per Dixon che vince ad Assen una gara vivace e ricca di colpi di scena. Terzo posto molto importante, in ottica mondiale, per Acosta che approfitta del settimo posto di Arbolino. Quarto Aldeguer davanti a Canet e Lopez.

Gara in ombra per Arbolino ora davanti ad Acosta in classifica generale di soli otto punti. Decimo posto invece per Vietti.

La Moto2 torna a scaldare i motori e lo fa col GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio d’Olanda si corre sullo storico circuito di Assen. La classifica piloti è attualmente così composta:

Tony Arbolino (139 pt.) Pedro Acosta (124 pt.) Alonso Lopez (82 pt.) Joel Dixon (79 pt.) Filip Salac (72 pt.)

Pole di Alonso Lopez nella qualifica del GP di Olanda della Moto2. Lo spagnolo della Boscoscuro Speed Up partirù al palo davanti a Jake Dixon e Ai Ogura. Per Tony Arbolino, leader del Mondiale solo la decima casella della griglia, meglio il suo inseguitore in classifica, Pedro Acosta, sesto. In seconda fila davanti a lui 4. Fermin Aldeguer; 5. Sam Lowes, poi in terza fila: 7. Somkiat Chantra; 8. Albert Arenas e 9. Celestino Vietti con tanto di caduta. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 12.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: