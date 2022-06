Moto2, la diretta del GP di Catalogna sul circuito del Montmelò. LIVE

Punti importanti per Vietti che si porta a sedici punti sugli avversari, consolidandosi come leader del Mondiale.13:03

Vietti, partito male, ricostruisce la sua gara e trova una vittoria su Canet, superandolo all'ultimo giro dopo aver visto passare lo spagnolo nel rettilineo. Terzo Fernandez con il sorpasso su Dixon sempre all'ultimo giro, caduta per Roberts dopo che l'americano era scappato e trovato due secondi di vantaggio su tutti.13:02

ULTIMO GIRO! Vietti entra in prima posizione, dovendosi difendere da Canet!12:58

GIRO 21. Caduta per Lowes, che era sesto: ne approfitta Ogura che guadagna una posizione.12:57

GIRO 20. Dixon e Fernandez ritornano a contatto con Vietti, tutto aperto per il podio.12:56

GIRO 19. Adesso a Canet che prova a scappare, Vietti sta faticando soprattutto per le gomme usurate.12:54

GIRO 17. SORPASSO ANCHE SU CANET! Caldissimo Vietti che si riporta in testa!12:50

GIRO 15. Vietti riesce a riprendere la coppia di testa, giro veloce per l'italiano!12:46

GIRO 14. Fernandez all'attacco di Arenas, che battaglia per il quarto posto!12:45

GIRO 13. Canet su Dixon, Vietti all'inseguimento dei due per cercare punti fondamentali.12:43

GIRO 12. CADUTA DI ROBERTS! Il pilota, con due secondi e mezzo di vantaggio su tutti, scivola in curva: la gara perde il suo leader!12:40

GIRO 9. Canet ora deve guardarsi le spalle dal ritorno di Dixon, con Roberts per ora imprendibile.12:36

GIRO 8. Pazzesca accelerata in questi ultimi giri per Roberts, ora a un secondo e quattro decimi su Canet.12:34

GIRO 6. Battaglia per il quarto posto tra Arenas, Ogura e Vietti, con il pilota italiano ora sesto.12:30

GIRO 5. Roberts riesce a difendere il suo leggero vantaggio mettendo a segno il giro veloce, Canet non riesce a mettersi in scia.12:29

GIRO 3. Canet passa Dixon e si lancia all'inseguimento di Roberts, quinto un Vietti abbastanza in difficoltá.12:24

GIRO 2. Roberts si porta in prima posizione e cerca subito di scappare, che ritmo per il pilota americano.12:23

Warm up in corso, tutto pronto per questa sfida di Moto 2: ricordiamo che saranno 22 i giri.12:19