Moto2, la diretta del GP di Germania sul circuito del Sachsenring. LIVE

Il racconto della gara

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Moto 2!

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP di Germania, settimo appuntamento della stagione 2023. Il Gran Premio di Germania si corre sul circuito del Sachsenring. La classifica piloti è attualmente così composta:

Tony Arbolino (119 pt.) Pedro Acosta (99 pt.) Alonso Lopez (71 pt.) Filip Salac (69 pt.) Aron Canet (64 pt.)

Pole di Pedro Acosta nel GP di Germania di Moto2. Il pilota della Ktm ha messo alle sue spalle l’italiano Tony Arbolino, secondo. Terza posizione in prima fila per Jake Dixon. Dalla seconda fila in poi in top ten, senza altri italiani, ci sono: 4° Aron Canet; 5° Alonso Lopez; 6° Sam Loews; 7° Somkiat Chantra; 8° Fermin Aldeguer; 9° Albert Arenas; 10° Sergio Garcia. Il secondo degli italiani è Celestino Vietti, undicesimo con un 1.24.478. 22° Dennis Foggia, 25° Lorenzo Dalla Porta. Sono previsti 28 giri. Partenza in programma per le 12.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: