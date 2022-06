Moto2, la diretta del GP di Germania sul circuito del Sachsenring. LIVE

GIRO 3. Schermaglie tra Arenas e Fernandez per il terzo posto. Ne approfittano i due al comando per aggiungere un altro decimo al proprio vantaggio.12:25

Giro di ricognizione in corso, manca pochissimo al via della gara.12:19

Pole position, la prima stagionale, per Sam Lowes che cercherà di svoltare la propria stagione dopo cinque ritiri consecutivi nelle ultime cinque gare. In prima fila col britannico ci sono Arenas e Fernandez. Solo ottavo il leader del Mondiale Celestino Vietti, ancora peggio Ogura, secondo, che partirà dalla 14esima casella.11:49

PRE GARA

La Moto2 torna a scaldare i motori e lo fa col GP di Germania, decimo appuntamento della stagione motociclistica 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Celestino Vietti (133 pt.) Ai Ogura (117 pt.) Aron Canet (109 pt.) Augusto Fernandez (96 pt.) Tony Arbolino (89 pt.)

Sam Lowes scatterà in pole position per la prima volta in questa stagione, la 18 della carriera. Il pilota del team Marc VdS, precede in prima fila Albert Arenas e Augusto Fernandez. Al 4° posto ecco Jake Dixon davanti al padrone di casa Marcel Schroetter e ad Aron Canet.

In terza fila i primi italiani: Tony Arbolino e Celestino Vietti, leader del Mondiale della VR46. Con Lorenzo Dalla Porta 15°, lontani gli altri italiani: Simoni Corsi è 25° davanti ad Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli. Il Gran Premio di Germania si corre sul circuito del Sachsenring. Sono previsti 28 giri. Semaforo spento alle 12.20. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Fila: Lowes, Arenas, Fernandez Fila: Dixon, Schrotter, Canet Fila: Arbolino, Vietti, Roberts Fila: Beaubier, Acosta, Lopez Fila: Aldeguer, Ogura, Dalla Porta Fila: Salac, Gonzalez, Bendsneyder

Fonte: ANSA