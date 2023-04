Moto2, la diretta del GP di Termas de Rio Hondo. LIVE

Cronaca in diretta

È il momento per le Moto 2, in questo Gran Premio di Argentina a Termas de Rio Hondo: nella gara di Moto 3, molte le cadute per la pista bagnata, da valutare dunque la scelta delle gomme dei vari piloti.

Pole position per Alonso Lopez, con record di pista, anche se il pilota spagnolo come tutta la Moto 2 non ha avuto la possibilità di girare con il bagnato. Secondo Canet, terzo Chantra, quinto Acosta, il leader del Mondiale.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Moto 2!

ATTENZIONE! Doppio long lap penalty per Canet per una partenza anticipata! Gara compromessa per lo spagnolo!

GIRO 3. Lopez sorpassa anche Dixon, portandosi in prima posizione: giro veloce anche per il pilota Speedup.

GIRO 7. Un errore di Lopez permette ad Arbolino e Dixon di avvicinarsi, ora sono in tre a lottare per la prima posizione.

ULTIMO GIRO! Battaglia per il primo posto, Arbolino si stacca leggermente, Lopez fatica a stare in scia.

Festeggia Arbolino, che insegue, mantiene la scia di Lopez e lo supera a due giri dalla fine: quarto Canet punito con du elonga lap penalty per partenza anticipata, male Acosta, mai in gara.

La Moto2 torna in pista col secondo appuntamento del Mondiale 2023, il GP di Argentina. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (25 pt.) Aron Canet (18 pt.) Tony Arbolino (16 pt.) Filip Salac (13 pt.) Manuel Gonzalez (11 pt.)

Il Gran Premio di Argentina si corre sul circuito di Termas De Rio Hondo. Alonso Lopez partirà in pole position, loo spagnolo in sella alla sua Speed Up ha ottenuto un tempo di 1’42”272 e partirà in prima fila davanti al connazionale Aron Canet e il thailandese Siomkat Chantra, finito a soli 48 millesimi dalla pole. Primo degli italiani: Celestino Vietti, che strappa il 6° crono, seconda fila con l’inglese Joel Dixon e il vincitore del Portogallo, Pedro Acosta. Gli altri italiani: 8° Tony Arbolino; Dennis Foggia 22° e Lorenzo Dalla Porta, 24° sulla griglia. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 17.15.