Moto2, Luca Marini tiene alta la concentrazione

Luca Marini vuole battere il ferro finché è caldo e tiene alta la concentrazione in vista del prossimo appuntamento romagnolo.

“Un ottimo primo weekend a Misano per tutto il team – dice il leader della classifica del Mondiale delle Moto2 -. Sempre veloci, dalle prime libere fino alla gara. Un bello step in qualifica, sono partito davanti e ho fatto il mio ritmo. Questa settimana sarà una gara diversa, con qualche sessione in più gli avversari si avvicineranno e riusciranno ad essere più competitivi. Non dobbiamo farci sorprendere e continuare a lavorare per fare ulteriori passi in avanti”.

OMNISPORT | 17-09-2020 11:33