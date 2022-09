Moto2, Rodrigo si ritira dalle corse a soli 25 anni

14-09-2022 18:22

Gabriel Rodrigo ha deciso. La sua carriera di pilota del Motomondiale è terminata. L’argentino ha infatti annunciato sui social di volersi ritirare dalle corse a soli 25 anni. Quest’anno era salito in Moto2 e il suo ultimo weekend di gara è stato il GP d’Italia a fine maggio, quando si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla. Poi però Rodrigo non è più tornato in pista nel corso della stagione.

Rodrigo ha così spiegato la sua decisione su Instagram: “Ci ho pensato a lungo. Tutto è iniziato l’anno scorso, poco dopo aver firmato il mio contratto per la Moto2 – ha detto -. Durante un allenamento ho avuto un incidente molto grave in cui la mia vita era in pericolo. Questo, insieme alle recenti sfortune dei nostri colleghi, mi ha fatto ripensare se valesse la pena correre tanti rischi ogni volta che salivo in moto”.

“Sono molto felice di aver preso questa decisione. Non aveva senso continuare a correre – ha voluto aggiungere lo stesso Rodrigo -. Se lo facevo, era per il dolore e la malinconia per quella che è stata la mia identità per tutti questi anni. Ma quello che voglio davvero è smettere e dedicare il mio tempo ad altre cose“.