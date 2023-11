Moto3, GP Malesia diretta LIVE Sepang

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista con la gara del GP di Malesia, terzultimo appuntamento del mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jaume Masia (230 pt.) Ayumu Sasaki (213 pt.) David Alonso (205 pt.) Daniel Holgado (205 pt.) Deniz Oncu (191 pt.)

Jaume Masia si prende la decima pole stagionale, insieme al record della pista, con quasi un secondo di vantaggio sul secondo classificato, Collin Vaijer, diventando anche il terzo pilota in doppia cifra di pole (dopo Martin, 20, e Alex Rins, 13). Terzo tempo per l’italiano Bertelle, mentre il secondo in campionato Sasaki scatterà 5°. 15^ posizione per Holgado, complice una caduta e 9^ per Oncu

Il gran premio della Malesia si corre sul circuito di Sepang, sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle ore 5.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica (prime 6 file):