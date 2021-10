Moto3, eroico Foggia: vince con una rimonta pazzesca

24-10-2021 12:34

Eroico Dennis Foggia, che centra una vittoria spettacolare a Misano in Moto3 grazie a una rimonta da leggenda. Da 16esimo, il pilota italiano sorpassa gli avversari come fossero birilli, salendo così sul podio più alto davanti a Masia e al rivale per la vittoria del mondiale Acosta. A sole due gare dal termine, Foggia può ancora sperare nel trionfo finale.

ordine di arrivo del GP dell’Emilia Romagna della Moto3 a Misano:

1.Foggia (Ita – Honda), 39’33”170

2.Masia (Spa – Ktm), +0.292

3.Acosta (Spa – Ktm), +4.686

4.Binder (Rsa – Honda), +4.797

5.Nepa (Ita – Ktm), +4.853

6.Antonelli (Ita – Ktm), +5.052

7.Fenati (Ita-Husqvarna), +5.335

8.Sasaki (Giap – Ktm), +6.642

9.Artigas (Spa-Honda), +6.736

10.Salac (Cze – Ktm), +6.800

11.Yamanaka (Giap-Ktm), +10.535

12.Guevara (Spa – GasGas), +17.811

13.A. Fernandez (Spa-Husqvarna), +18.050

14.Alcoba (Spa-Honda), +18.260

15.Izdihar (Ind – Honda), +19.264

CLASSIFICA PILOTI

1.Acosta (Spa – Ktm), 234

2.Foggia (Ita – Honda), 213

3.Garcia (Spa – GasGas) 168

4.Masia (Spa – Ktm), 155

