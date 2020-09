Moto3, Fenati trionfa a Misano

Romano Fenati (Husqvarna, Max Racing Team) ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di classe Moto3. Il pilota marchigiano è transitato per primo sotto la bandiera a scacchi al termine di una gara intensissima, con i primi nove classificati racchiusi in un solo secondo.

E’ la prima vittoria stagionale per Fenati che prima di oggi aveva, come miglior risultato, un ottavo posto nella gara corsa sempre a Misano la scorsa settimana, valevole per il Gp di San Marino. Completano il podio Celestino Vietti (KTM, Sky Racing Team VR46) e il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia). Quarto Albert Arenas (KTM, Aspar Team Gaviota), che resta al comando della classifica mondiale con due sole lunghezze di vantaggio sul nipponico.

OMNISPORT | 20-09-2020 11:51