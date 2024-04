Moto3 Austin, GP Americhe diretta live

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista e lo fa col GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (45 pt.) David Alonso (38 pt.) Ivan Ortola (23 pt.) Collin Veijer (21 pt.) José Rueda (20 pt.)

David Alonso (CF Moto) partirà dalla pole position del Gran Premio delle Americhe di Moto3, primo colombiano della storia del MotoMondiale. In prima fila con lui Rueda e Holgado, terza fila per Matteo Bertelle, migliore tra gli italiani in settima posizione, ma che dovrà però scontare il long lap penalty. Nella top-10 figura Stefano Nepa, 9°, con Lunetta e Farioli rispettivamente 11° e 13°.Il Gran Premio delle Americhe si corre sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 14 aprile. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: