Moto2 Austin, GP Americhe diretta live

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Aron Canet (31 pt.) Joe Roberts (29 pt.) Manu Gonzalez (27 pt.) Sergio Garcia (26 pt.) Alonso Lopez (25 pt.)

Aron Canet ottiene la pole position ad Austin: il pilota spagnolo ha chiuso davanti a Fermin Aldeguer e Sergio Garcia. Settimo posto per un ottimo Dennis Foggia, più indietro gli altri due italiani Arbolino (11°) e Vietti (15°). Il Gran Premio delle Americhe si corre sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 19.15 di domenica 14 aprile. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: