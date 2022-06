Moto3, la diretta del GP di Catalogna sul circuito del Montmelò. LIVE

Dalla Moto3 é tutto, appuntamento ora alle 12.20 con le Moto 2!11:43

Ritiro per Foggia, problema alla catena per lui, ma il compagno di squadra Suzuki gli lascia ancora aperta la corsa al mondiale togliendo punti a Garcia.11:42

Pazzesca gara di Moto 3, con Guevara che scappa negli ultimi giri e si porta a casa la vittoria: alle sue spalle Munoz di prepotenza strappa la seconda posizione, Suzuki all'ultima curva beffa Garcia.11:41

VINCE GUEVARA! Secondo uno straordinario Munoz, terzo un Suzuki che ruba all'ultima curva il podio a Garcia!11:40

ULTIMO GIRO! Guevara con un secondo du Garcia, Munoz all'attacco per la seconda posizione!11:38

GIRO 20. In scia di Garcia uno straordinario Munoz, quarto Suzuki che prova l'attacco sui due.11:36

GIRO 19. Tre giri alla fine, Garcia sta cercando di accorciare ma fatica a trovare la scia, perdendo poi in rettilineo.11:34

GIRO 18. Caduta anche per Toba, nel frattempo che ritmo di Guevara che ora si porta sui 7 decimi di vantaggio.11:33

GIRO 17. Continua ad aumentare il gap tra Guevara e Garcia, con il pilota di testa che regge anche nel lungo rettilineo.11:31

GIRO 16. Prima fuga della gara con Guevara che riesce a prendere mezzo secondo dagli inseguitori.11:29

GIRO 15. MASIA! Arriva in testa lo spagnolo, sta funzionando la scelta della gomma dura che sta dando ritmo al pilota.11:26

GIRO 14. Fernandez in testa alla corsa, difficile fare ora pronostici in una gara dove tutti hanno la possibilitá di vincere.11:25

GIRO 13. Incredibile lotta per la vetta, ora davanti Guevara ma con Munoz e Fernandez alle sue spalle.11:24

GIRO 12. In mostra anche il rookie Munoz, sedicenne, in lotta con i primi e ora in terza posizione.11:21

GIRO 11. Oncu ora davanti a tutti, in difficoltá Suzuki che ora si trova in quinta posizione.11:21

GIRO 10. TRIPLICE CADUTA! Yamanaka, Holgado e Salvator a terra, i tre piloti devono dire addio alla gara!11:19

GIRO 9. Suzuki si trova ora in prima posizione, tentativo folle di Yamanaga che cerca un esterno assurdo che quasi costringe gli altri piloti ad alzare le moto.11:17

GIRO 8. SI RITIRA FOGGIA! Problemi alla moto per il pilota Leopard che si deve arrendere, secondo zero consecutivo!11:14

GIRO 7. CHE SORPASSO DI SUZUKI! Il pilota giapponese si porta primo, Guevara secondo, Foggia passa Garcia.11:13

GIRO 6. Garcia si porta in testa, superato anche Guevara: alle loro spalle le Leopard di Suzuki e Foggia.11:11

GIRO 5. Battaglia tra Suzuki e Guevara per la prima posizione, sta arrivando con gran ritmo Masia, ora ottavo.11:10

GIRO 4. SUZUKI PRIMO! Sorpasso anche su Foggia, con il pilota Leopard che finisce in quarta posizione dopo l'ingresso di Guevara e Garcia.11:08

GIRO 4. Suzuki che rimonta! Da decimo, il pilota giapponese é all'attacco di Guevara per la seconda posizione!11:06

GIRO 3. Battaglia tra Garcia e Guevara, Foggia prova ad approfittarne per andarsene in fuga.11:05

GIRO 2. Oncu passa Rossi, che ora si trova in quinta posizione. Attacco di Guevara, si difende Foggia!11:04

PARTITI! Foggia mantiene la prima posizione, secondo Guevara, terzo Rossi dopo una grande partenza!11:03

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Moto 3!10:59

Il Gran Premi Monster Energy de Catalunya si svolge nel circuito di Montmelò, 4.7 km di lunghezza con un rettilineo di piú di un chilometro nel traguardo. 21 i giri in Moto 3, da valutare le condizioni della pista ma soprattutto il gran caldo di questi giorni di Barcellona.10:52