MotoAmerica, Petrucci: “Anche in New Jersey sarà dura”

22-08-2022 11:00

Sul circuito di Wampum, Danilo Petrucci ha cercato in tutti i modi di battere Jake Gagne, ma per il rider italiano non c’è stato nulla da fare.

Eppure le cose erano partite nel verso giusto: al mattino, nel warm up, con la Ducati Panigale V4R, Petrucci aveva dato due secondi a tutti. Inoltre, le previsioni annunciavano temporali per la partenza di gara 2, ma, purtroppo per Danilo, non hanno mantenuto la precisione. La rivincita è partita con l’asciutto, e con l’asfalto più caldo del giorno precedente mettendo in difficoltà il rider italiano.

Petrucci ha un solo punto in meno del campione in carica. Ma è l’andamento delle ultime gare a preoccupare Petrux: su piste particolari come il Pitt Race, la Yamaha è imprendibile. La prossima, in New Jersey (10-11 settembre) ha caratteristiche simili. A quattro gare dalla fine, per Petrucci la corsa al titolo si fa davvero molto difficile.

“Per me, le condizioni della pista erano davvero molto difficili” ha spiegatoDanilo. “Non so perché il comportamento della Ducati sia cambiato così tanto, perchè non avevamo cambiato niente sulla moto. La parte peggiore è stata rilasciare il freno e aprire l’acceleratore, era come avere trazione zero. Non avevo ritmo, eravamo davvero nei guai. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non è bastato. Sicuramente il New Jersey sarà un’altra gara difficile per noi, ma vedremo.”

Diametralmente opposto l’umore di Jake Gagne, che a differenza di Danilo Petrucci vede vicino il titolo e ha un futuro assicurato: “ll nostro obiettivo su ogni pista è andare più forte dell’anno scorso, qui ero convinto che sarebbe stato molto difficile, invece ce l’abbiamo fatta. Il campionato è molto combattuto, per me è molto eccitante giocarsi il titolo con un pilota come Danilo Petrucci. Ora siamo davanti, ma restano quattro gare. Adesso nn vedo l’ora che arrivino le prossime tappe in New Jersey e Barber: lì la Yamaha andrà molto bene…”