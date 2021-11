Motocross: Herlings campione mondiale MXGP nel giorno addio di Cairoli

10-11-2021 17:13

E’ Jeffrey Herlings a conquistare il titolo di campione del mondo 2021 della categoria MXGP, la classe regina del motocross. A Mantova il 27enne olandese della KTM, già iridato nel 2018 e campione anche in MX2 nel 2012, 2013 e 2016, dopo aver vinto gara-1 aveva affiancato in testa alla classifica il francese della Kawasaki Romain Febvre, poi ha vinto anche gara-2 assicurandosi la vittoria finale del Gran Premio Città di Mantova e del campionato.

Il campione del mondo uscente, lo sloveno della Honda Tim Gejser, è arrivato terzo e secondo nelle due gare, invertendosi le posizioni con Febvre, e ha chiuso secondo nella classifica finale del Gran Premio davanti al transalpino che nella classifica finale di categoria ha dovuto cedere a Herlings per soli 5 punti, 708 a 703, mentre Geijser è finito terzo a 688.

Il siciliano Antonio Cairoli, con la sua KTM, ha chiuso oggi la sua straordinaria carriera nel motocross. Nella prima manche si è ritirato per una collisione con lo svizzero della Yamaha Jeremy Seewer, nella seconda è arrivato decimo chiudendo quindicesimo il Gran Premio e sesto nella classifica finale del mondiale. Il 36enne di Patti lascia con nove titoli mondiali in bacheca: MX2 nel 2005 e 2007, entrambi con Yamaha, e sette nella classe regina, in MX1 nel 2009 con Yamaha e dal 2010 al 2013 con KTM, quindi in MXGP nel 2014 e 2017 ancora con KTM.

Nella classe MX2 il successo nel Gran Premio è andato al belga della Yamaha Jago Geerts davanti al francese suo compagno di squadra Maxime Renaux che si è aggiudicato il titolo iridato con 124 lunghezze di vantaggio proprio su Geerts.

OMNISPORT