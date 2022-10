MotoGP, Agostini: "Marquez dobbiamo apprezzarlo di più"

23-10-2022 16:17

Ai microfoni di Sky Sport, Giacomo Agostini ha voluto elogiare Marquez: “Lasciamo stare italiano, spagnolo o inglese. Marc ha sempre dato spettacolo in gara. Dobbiamo apprezzarlo di più, anche oggi viste le condizioni in cui corre. Ha avuto questo grave incidente, adesso è tanto che non corre. In queste gare che sta facendo sta guidando da dio. Io penso che torni, anche se la moto adesso non lo aiuta tanto. Ha bisogno di allenarsi, l’unico allenamento è quello di andare oltre i 300 km/h in moto”.

Agostini ha anche svelato un dialogo tra lui e Marquez: “Gli ho suggerito di fare queste gare proprio come allenamento, ma non è nel suo carattere. Mi ha risposto: ‘Se io vado tranquillo da primo divento subito ventesimo, visto che siamo tutti vicini’”.