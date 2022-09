MotoGP, Aleix Espargaró: "C'è stato un errore umano"

25-09-2022 11:49

Poteva guadagnare punti su Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, invece a Motegi è arrivato il primo zero dell’anno per Aleix Espargaró. Lo spagnolo dell’Aprilia è stato costretto a cambiare moto dopo il giro di ricognizione. Partito dalla corsia box, ha poi chiuso 16°. Il pilota ha commentato così quanto accaduto a Sky: “Abbiamo avuto un errore umano. Si sono dimenticati di togliere la mappa-eco, di risparmio carburante”.

“Si sono dimenticati di toglierlo e ho dovuto fare un giro piano. Sono tornato ai box ma la seconda moto aveva le gomme sbagliate. Peccato – ha spiegato Aleix -. Avevo visto il problema e ho provato a fare di tutto, ma non funzionava niente. Avevo capito che era quello”.

Un risultato che lo porta così a -25 da Quartararo e sempre a -7 da Bagnaia: “Sono molto triste oggi. Non sono Marc Marquez, perciò arrivare in alto è stato molto complicato. Andare più forte di Pecco e Fabio per me è difficile, oggi invece potevo andare a podio di sicuro, se non vincere”.