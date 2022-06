MotoGP, Aleix Espargaro: "Peccato, potevo vincere"

26-06-2022 16:50

Si aspettava di chiudere il weekend di Assen sul podio e magari sul gradino più alto. Alla fine, Aleix Espargaró ha chiuso il GP d’Olanda al quarto posto grazie a una grandissima rimonta dopo l’incidente, senza cadere, nei primi giri con Fabio Quartararo. Proprio sul francese della Yamaha ha recuperato punti in campionato portandosi a -21.

Questo il suo commento dopo la gara: “Non pensavo di arrivare alla fine, ma ho dato tutto. Il quarto posto non è bastato per il podio, oggi forse potevo vincere. Avevo una moto impressionante, ma le gare sono così. Ha fatto un errore Fabio e meno male che non sono caduto – ha dichiarato a Sky -. Volevo andare in vacanza con meno di una gara di distacco, oggi ho perso una vittoria, ma il distacco è meno di una gara”.