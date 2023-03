MotoGP, Aleix Espargaró si opera al braccio destro

Il pilota spagnolo dell'Aprilia va sotto i ferri per una fibrosi muscolare a pochi giorni dalla prima gara di Portimao.

13-03-2023 22:02

È arrivata la decisione di Aleix Espargaró. Il pilota spagnolo dell’Aprilia sarà infatti operato nelle prossime ore al braccio destro per contrastare la fibrosi muscolare che ha patito durante gli ultimi due giorni di test in Portogallo, lì sulla pista di Portimao dove inizierà il Motomondiale 2023 domenica 26 marzo. Il tempo di recupero dopo l’intervento chirurgico è stimato in circa 10 giorni.

Espargaró finirà sotto i ferri domani mattina, martedì 14 marzo, dopo gli esami svolti a Barcellona. L’operazione dovrebbe essere meno invasiva e più rapida di quella precedente e la prossima settimana dovrebbe essere al meglio per il via del Mondiale MotoGP. Ai microfoni di Sky lo spagnolo aveva detto: “Ho il braccio destro abbastanza infiammato, non ho forza per guidare, mi sono dovuto fermare”.