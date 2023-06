MotoGp, Alex Marquez: "Per sorpassare dobbiamo prenderci rischi"

Il centauro della Ducati Gresini non usa giri di parole dopo la gara sprint

17-06-2023 19:41

Ottavo dopo la gara Sprint del Gran Premio di Germania di MotoGp, il pilota del team Ducati Gresini Alex Marquez ha spiegato i problemi affrontati durante la corsa breve: “E’ stato difficile, fin dalle qualifiche ho capito che ci sarebbe voluto molto per venirne a capo. Su una pista come questa, dove non ho mai guidato con questa moto, è stato difficile trovare l’assetto giusto e la pista bagnata nelle terze libere è stata un problema”.

“Nel warm-up di domenica cercheremo di trovare qualcosa in vista della gara. E’ una pista in cui è difficile sorpassare, bisogna prendersi molti rischi e anche domenica sarà lo stesso. Almeno abbiamo finito la gara, dopo tre zeri ci voleva”.