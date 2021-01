MotoGp, Andrea Dovizioso ci ripensa e accetta di tornare

Recentemente Simone Battistella, manager di Andrea Dovizioso, ha spiazzato tutti aprendo a un possibile ritorno dell’ex Ducati in MotoGp come sostituto di Marquez alla Honda: “Se dovesse arrivare una chiamata, Andrea è davvero pronto. Per quando riguarda Honda, premesso che sia a me sia ad Andrea dispiace molto quello che sta succedendo a Marc (Marquez, ndr), è chiaro che stanno valutando esattamente quando il loro pilota possa rientrare. Sinceramente non mi aspetto che la Honda faccia iniziare il mondiale a Dovi per poi farglielo interrompere a metà. L’ipotesi di iniziare al fianco di Pol Espargaro per poi aggiungere una terza moto quando rientra Marquez non è oltretutto percorribile, anche perchè Carmelo Ezpeleta ha espresso parere contrario”.

Adesso, anche Dovizioso è uscito allo scoperto. Queste le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Sky Sport:

Perché hai scelto di non fare il tester?

“Sinceramente non mi sentivo ancora pronto per fare semplicemente il tester. Con questo non voglio dire che il collaudatore sia un lavoro poco importante, però io mi sento ancora un pilota. In questo momento particolare, mi sento un pilota di motocross”.

Eppure i tifosi italiani sognano e sperano di vederti ancora in MotoGP. Il tuo nome è stato accostato alla Honda, ci sono sviluppi in questa direzione?

“Io sono aperto, però in questo momento non sto cercando un posto per rientrare a tutti i costi. Mi interessano soltanto progetti di un certo tipo, di conseguenza se ci sarà la possibilità di tornare in MotoGP nel 2021 o nel 2022 sarò il primo a essere contento nel parlarne, altrimenti non c’è nessun problema”.

Se dovesse arrivare la chiamata della Honda, tu accetteresti?

“Dipende da cosa propongono, non si tratta di una semplice chiamata. Ci deve essere un progetto, una voglia nel provarci insieme. Se dovesse esserci un’idea di questo tipo, magari per il 2022, sarò il primo a essere contento. Sono abituato a fare le cose per bene, quindi se c’è l’intenzione e la voglia da parte di entrambi se ne può parlare. Come dicevo, non sto cercando semplicemente di correre in MotoGP, altrimenti l’avrei potuto fare in un altro modo”.

OMNISPORT | 30-01-2021 15:08