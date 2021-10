23-10-2021 13:18

Sabato da dimenticare per Lorenzo Savadori: il pilota dell’Arpilia è caduto all’inizio del terzo turno di prove libere della MotoGp sul tracciato di Misano, fratturandosi la clavicola destra.

Il centauro sarà operato a breve a Modena, ma non ci sarà a Portimao, dove avrebbe dovuto presenziare come wild card nel weekend del 7 novembre. Savadori quest’anno aveva dovuto già saltare tre gare per infortunio.

