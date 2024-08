MotoGp Aragon, Bagnaia non si fida di Martin e provoca Marquez: "Ha comprato la Ducati"

Siparietto fuori programma durante la conferenza stampa prima del Gp di Aragon di MotoGP tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez mentre Pecco e Jorge Martin rilanciano la sfida per il Mondiale

E’ bastata una semplice domanda di un followers della MotoGP a scatenare l’ilarità e il siparietto tra i futuri compagni di scuderia in Ducati Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Un momento che ha caratterizzato la conferenza stampa alla vigilia del week end del Gran Premio di Aragon. Presenti i 4 cavalieri della classe regina, guardando la classifica, Enea Bastianini ma soprattutto quel Jorge Martin principale contendente di Pecco al titolo Mondiale.

MotoGP Aragon contro i padroni di casa Marquez e Martin

Prosegue la lotta carena contro carena tra Martin e Bagnaia, al momento in testa alla classifica piloti con un vantaggio di cinque punti. E poi c’è la variante Marquez a cui manca solo il ritorno alla vittoria che manca da tanto troppo tempo.

Per tutti questi motivi, Pecco Bagnaia non si fida di Martin e Marquez: “Sappiamo che Marc qui è veloce, ma anche Jorge, ma anche Bastianini ha vinto qua l’ultima volta che ci abbiamo corso. Anche io però ho vinto nel 2021, quando ho centrato il mio primo successo in MotoGp. Quella vittoria è stata la svolta per me”

Martin e Marquez agguerriti, Jorge: “Voglio tornare a vincere”

Jorge Martin, Sprint a parte, non vince da sei Gran Premi e ora davanti il proprio pubblico avrà l’occasione di rifarsi e provare il sorpasso al vertice: “Mi sento forte, ho il potenziale per vincere. Pecco in Austria era a un livello pazzesco, qui sarà complicato. Gli altri tre hanno vinto ad Aragon in MotoGP, io ancora no. Spero di mettere una pezza a questa mancanza”

Marc Marquez ad Aragon ha vinto già 5 volte in carriera e spera di far parte della lotta, gli manca solo il ritorno alla vittoria già in questa stagione per presentarsi al meglio il prossimo anno con la Ducati ufficiale: “Il passato è il passato, ora mi serve un weekend perfetto per competere con Bagnaia, Martin e Bastianini. Spero di guadagnare nelle curve a sinistre e di non perdere troppo in quelle a destra. I miei avversari sono velocissimi e stanno guidando benissimo: il mio obiettivo è sempre lottare per il podio, per la vittoria vedremo”.

Sulla carta è il 4° incomodo ma in realtà, nella classifica, è il terzo visti i risultati in crescendo come la vittoria nella Sprint a Silverstone. Enea Bastianini è carico per questa gara spagnola: “Siamo tutti piloti Ducati e tutti noi possiamo vincere. Dobbiamo partire bene: in Austria qualcosa non è andata come doveva, qua dobbiamo partire bene e dare qualcosa di più”

Aragon, Bagnaia-Marquez siparietto in conferenza: “Ha comprato la Ducati”

Come detto c’è stato anche un momento di grande ilarità durante la conferenza stampa del giovedì ad Aragon. Nel finale è stato dato spazio alle domande dei tifosi attraverso ai social. Quella rivolta a Marc Marquez gli chiedeva di comporre il suo dream team di MotoGP, lo spagnolo col sorriso sulle labbra ha risposto: “Bagnaia e Marquez” che poi sarà la coppia che realmente si comporrà il prossimo anno nel team factory della casa di Borgo Panigale.

In quel momento, Pecco Bagnaia ha interrotto tutti con la battuta: “Non lo sapete? Marc ha comprato il team Ducati Lenovo…” e tutti hanno sorriso anche lo stesso Marquez.