MotoGp Aragon: info, orari, dove vederlo in tv, in chiaro e in streaming. Si rinnova il duello Bagnaia-Martin

Tutto pronto per il dodicesimo appuntamento del Montomondiale: Bagnaia e Martin tornano a sfidarsi per il Mondiale MotoGP

Dopo una settimana di pausa si riaccende il semaforo verde per il Mondiale della Moto Gp che fa tappa in Spagna con il Gran Premio di Aragon. E’ qui che si rinnova il duello per il campionato del mondo: Pecco Bagnaia reduce dal successo in Austria ha solamente 5 punti di vantaggio in classifica su Jorge Martin che corre in casa, mentre Enea Bastianini rinvigorito dal successo nella Sprint austriaca proverà ancora una volta a gare da terzo incomodo, al pari di Marc Marquez sempre a caccia del ritorno alla vittoria.

MotoGP Aragon: Bagnaia sfida Martin a casa sua

Prosegue la lotta carena contro carena tra Martin e Bagnaia, al momento in testa alla classifica piloti con un vantaggio di cinque punti. Il pilota spagnolo non vince da sei Gran Premi e ora davanti il proprio pubblico avrà l’occasione di rifarsi e provare il sorpasso al vertice. “Sono molto orgoglioso del lavoro che siamo riusciti a portare a termine nelle ultime gare, ma la stagione è ancora molto lunga e dobbiamo restare con i piedi per terra” – ha detto l’italiano con estrema lucidità. Poi ha proseguito: “Quella di Aragon è una pista che mi piace e sono contento di tornarci: ci ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGp e nelle ultime edizioni sono sempre stato competitivo. In ogni caso, bisogna restare concentrati e lavorare nella stessa direzione presa nelle ultime gare”.

Dove vedere il Gp di Aragon: diretta tv e streaming

Tutto il fine settimana del Gran Premio di Aragon sul circuito sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Si potranno seguire i vari eventi anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento e in streaming su Now Tv. Il canale in chiaro TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gp della domenica si potrà vedere in chiaro solo in differita.

Motomondiale, il programma del Gran Premio di Aragon

Venerdì 16 agosto

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – Pre-qualifiche 1

Ore 14: Moto2 – Pre-qualifiche 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Sabato 17 agosto

Ore 8.35: Moto3 – Pre-qualifiche 2

Ore 9.20: Moto2 – Pre-qualifiche 2

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche (diretta in chiaro Tv8)

Ore 12.10: MotoE – Gara 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race (diretta in chiaro Tv8)

Ore 17: MotoE – Gara 2 (differita)

Domenica 18 agosto