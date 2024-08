MotoGp, chi si rivede: Dovizioso torna in pista, Yamaha disperata lo richiama. Dovi, la gioia dopo la grande paura

L'ex pilota di MotoGP Andrea Dovizioso torna in pista per una due giorni di test con la Yamaha sulla pista di Misano dove ha corso la sua ultima gara nel Motomondiale mettendosi alle spalle la paura per l'incidente in motocross

Una crisi senza fine. Non resta che affidarsi al Dovi. L’avranno pensata così in Yamaha. Dopo un week end deludente al Gran Premio di Austria chiuso con il solo 12° posto di Quartararo nella Sprint e due “zero” alla voce punti in gara, la casa di Iwata ha richiamato addirittura Andrea Dovizioso in sella per una due giorni di test privati sulla pista di Misano.

Dovizioso: perchè la Yamaha lo chiama per i test privati

Andrea Dovizioso ha accettato di sostituire Cal Crutchlow come collaudatore Yamaha in un test privato a Misano previsto nei prossimi due giorni. La casa giapponese è infatti 'orfana' del suo tester ufficiale inglese operato alla mano all'inizio di quest'anno, il cui rientro continua a slittare a causa di alcune complicazioni. Dovizioso e Yamaha hanno completato già un test preliminare alcune settimane fa al Mugello per confermare che il legame tra Dovizioso e la YZR-M1 era ancora forte come sempre.

Dovizioso, la gioia dopo la grande paura: l’incidente in motocross

“Mi dispiace che Cal non stia ancora bene e spero che si riprenda in fretta. Detto questo, sono felice ed entusiasta di avere la possibilità di salire nuovamente su una MotoGP e vorrei ringraziare la Yamaha per questa opportunità. Spero di poter dare il mio contributo allo sviluppo della moto“, sono le parole di Andrea Dovizioso che accompagnano la notizia del suo ritorno in sella ad una moto della classe regina dal ritiro avvenuto nel 2022 proprio a Misano.

Per Andrea Dovizioso, tre volte vicecampione del mondo della classe regina con 15 vittorie all’attivo con Honda e Ducati (oltre a una parentesi proprio in Yamaha), in passato anche campione del mondo in 125cc, un grande riscatto dopo la paura dello scorso aprile quando il Dovi fu vittima di un grave incidente con la sua moto mentre si allenava sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo) in località “Il Tasso”, cadendo pesantemente a terra e battendo la testa. Il Dovi fu soccorso con l’elisoccorso e trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi ricoverato per un trauma cranico in codice tre.