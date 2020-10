MotoGp: arrivano buone notizie per Valentino Rossi

Valentino Rossi migliora e presto tornerà in pista. Trapelano indiscrezioni positive da Tavullia, dove il Dottore sta trascorrendo la quarantena di dieci giorni seguita alla positività al Coronavirus rilevata da un tampone effettuato la scorsa settimana.

Il pilota numero 46 è in buone condizioni, riporta la Gazzetta dello Sport, ha contratto il virus in forma lieve e non ha perso gusto e olfatto come invece è successo per l’altra fuoriclasse dello sport italiano contagiata dal Covid, Federica Pellegrini.

Si prevede che il nove volte campione del mondo possa tornare in pista in breve tempo, e si dà come probabile la data dell’8 novembre, a Valencia, se non ci saranno risvolti inattesi.

Intanto in vista del secondo Gran Premio ad Aragon il giro di tamponi nel team ufficiale Yamaha e nella squadra Petronas ha dato esito negativo per tutti i componenti. Il prossimo weekend la Yamaha non sostituirà Rossi e non ha quindi attivato il tester Jorge Lorenzo, che potrebbe essere chiamato in causa solo in caso di prolungamento dello stop di Valentino, che sembra ormai scongiurato.

Su Instagram la fidanzata del centauro, Francesca Sofia Novello, ha risposto indirettamente alle critiche che sono state rivolte a Valentino sulla presunta festa di compleanno a cui avrebbe partecipato senza le giuste precauzioni. La modella ha postato nelle stories alcune delle foto chiacchierate con la data in cui sono state scattate, per mettere a tacere i critici.

OMNISPORT | 19-10-2020 21:45