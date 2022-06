MotoGP Assen, Martin: "Oggi mi è riuscito tutto"

25-06-2022 16:03

Il rookie of the year 2021 Jorge Martin si classifica terzo nelle qualifiche del GP di Assen, in Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Queste le parole dell’alfiere Pramac subito dopo la fine delle qualifiche:

“Oggi è una di quelle situazioni dove mi riesce ogni cosa, peccato per la piccola caduta, dato che ho spinto in modo eccessivo alla curva 4 e ho dovuto frenare fortissimo alla cinque. Mi auguro che non capiti domani, dato che credo di avere ottime possibilità di giocarmi il podio. Il tempo è stato pazzesco. Nel secondo tentativo magari potevo fare un pelo di più, ma il tempo di Pecco è stato assurdo”.