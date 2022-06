MotoGP Assen, Pecco Bagnaia: "La pole qui vale tanto"

25-06-2022 15:30

Prestazione pazzesca di Pecco Bagnaia ad Assen, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2022. Il pilota piemontese, in sella a una Ducati Factory che oggi funziona a meraviglia, si prende il miglior tempo e la pole position grazie a uno spaventoso 1:31.504, due decimi migliore del precedente record appartenuto a Maverick Vinales.

Subito dietro a Pecco ecco Fabio Quartararo e la sua M1, poi Jorge Martin, pilota che per primo aveva infranto il record di Top Gun. Queste le parole di Bagnaia a Sky Sport appena conclusa la sessione di qualifica:

“Ieri ero felice, questa mattina ho accusato un po’ di difficoltà ma non ci siamo dati per vinti, siamo andati avanti a lavorare nel modo giusto e nelle FP4 siamo stati capaci ad andare subito davvero forte. Abbiamo preparato i maniera ottima le qualifiche, il tracciato mi piace anche se non è proprio adatto alle nostre caratteristiche. La pole position in questo luogo vale molto, con le FP4 abbiamo avuto la possibilità di fare un grande passo in avanti che ci ha dato la possibilità di fare così bene in qualifica, siamo carichi per domani. La gara sarà duro, punto prima di tutto a finirla (ride, ndr); penso e spero di aver imparato la lezione dopo lo scorso GP. I problemi della mattinata erano relativi al feeling, non ero in grado a raggiungere la velocità che desideravo, abbiamo solo provato ad abbassare di un po’ la moto ed è andata bene, mi ha dato un vantaggio nelle FP4 con le gomme usurate“.