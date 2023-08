MotoGP Austria: Valentino Rossi dà un passaggio a Bezzecchi, il video è virale

Bezzecchi sotto gli occhi di Valentino Rossi (presente al Red Bull Ring) ha appena conquistato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio d’Austria. Il pilota del Team Moooney VR46 però subito dopo la linea del traguardo, presa la bandiera a scacchi è rimasto appiedato dalla sua Ducati priva di benzina. Non ha potuto far altro che parcheggiarla a bordo pista.

E dove l’ha messa la sua Ducati, Bezzecchi? Proprio sotto la postazione in cui si trovava il Dottore che infatti gli si è subito avvicinato per avere rassicurazioni che la moto fosse ok. Una volta assicuratosi di tutto, Valentino Rossi è salito in sella a uno degli scooter di servizio sparsi lungo la pista, si è messo Bezzecchi come passeggero e l’ha riportato ai box tra gli applausi dei commissari lungo il tracciato e del pubblico della Red Bull Ring.

Perfect timing! 👌

When you run out of fuel but luckily the boss @ValeYellow46 is right there to pick you up! 😎#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/nAMtUH58wn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023