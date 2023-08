MotoGP Austria: Bezzecchi fa la voce grossa nelle prove libere davanti a Vinales e Bagnaia. Cade Bastianini, Marquez out

Bezzecchi sotto gli occhi di Valentino Rossi presente in Austria, su una pista che gli piace e che lo ha visto vincere in passato nelle altre categorie, Moto2 e Moto3, Marco Bezzecchi ha conquistato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì che, ricordiamo dallo scorso Gp di Silverstone, concede il pass per il Q2. Il pilota del Team Moooney VR46 ha chiuso in 1:28.533, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. A seguire, anche loro dritti in Q2 domani: Binder, Zarco, Martìn, Aleix Espargaro, Alex Marquez e un ritrovato Fabio Quartararo nono davanti a Miguel Oliveira.

Gp Austria: fuori Marc Marquez, cade Bastianini

Austria infelice al momento per Marc Marquez che sarà costretto a passare dal Q1 con la sua Honda piena di problemi. A farli compagnia altri nomi illustri della classe regina: Miller e Bastianini quest’ultimo vittima di una caduta a una decina di minuti dalla fine delle fp2, ma anche Joan Mir e Franco Morbidelli.