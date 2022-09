MotoGP, Bagnaia: "Concentriamoci sulla gara e non sul mondiale"

14-09-2022 17:46

Mancano sei gare alla fine del Motomondiale e ora sta per arrivare una tripletta fondamentale: Aragón, Giappone e Thailandia. Tre corse consecutive dove Pecco Bagnaia cercherà di recuperare i 30 punti di ritardo in campionato dal leader Fabio Quartararo. Senza dimenticare Aleix Espargaró, che è a -33.

Il pilota Ducati ha parlato prima del GP in terra spagnola: “Sono molto contento di tornare a correre ad Aragón, dove lo scorso anno ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP – ha precisato Bagnaia -. È una pista molto buona per noi e credo che quest’anno potremo essere anche più veloci“.

Bagnaia arriva da quattro vittorie consecutive e ha le idee chiare per Aragón: “Affronteremo il weekend con lo stesso approccio di sempre, dando il massimo e concentrandoci solo sulla gara, senza pensare al mondiale“.