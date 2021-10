MotoGp, Bagnaia: "Essere ancora in pole è meraviglioso"

23-10-2021 15:36

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha accolto con soddisfazione la sua pole a Misano: “Non c’è niente da dire, sono contento. Essere ancora in pole qui è meraviglioso, c’è ancora più gente rispetto a Misano 1. Ce lo meritavamo, siamo molto veloci. E’ stato importante mettere insieme tanti giri nella FP4 ed è stato un vantaggio essere in Q1 per avere il feeling con la moto”, le parole a Sky.

Per la gara: “Se dovesse essere asciutto è meglio per me, mentre con la pioggia non sono il più veloce. Simoncelli? Non ho avuto la fortuna di conosce Marco, ma è sempre bello sentirle parlare”. Chiusura su Valentino Rossi in difficoltà: “Credo che lui si stia godendo quello che viene“.

OMNISPORT