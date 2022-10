MotoGP, Bagnaia fa mea culpa: "Avrei dovuto imparare dall'anno scorso"

31-10-2022 18:49

Il prossimo weekend potrebbe essere il più bello di sempre per Pecco Bagnaia, a un passo da una storica rimonta e dal primo titolo in MotoGP. Il pilota torinese della Ducati ha infatti recuperato 91 punti a Quartararo e adesso, con 23 punti di vantaggio sul francese con una gara dal termine, è vicinissimo a laurearsi campione del mondo. Bagnaia però non vuole più commettere certi errori di questa stagione.

Queste le parole di Bagnaia: “Poiché il livello è così alto, è più facile commettere un errore. Ogni volta che sono caduto è stato perché sono andato al limite e ho spinto troppo. Avrei dovuto imparare la lezione dell’anno scorso. Perché, con il potenziale che abbiamo, avrei dovuto fare molti più punti di quelli che ho fatto”, ha dichiarato il pilota Ducati in una conversazione con Motorsport.com.

Adesso però Bagnaia pensa al presente e ammette: “Tutti i piloti hanno avuto momenti positivi e negativi, ma nessuno ha fatto la differenza come me nella seconda metà della stagione. Per questo penso di essermi guadagnato la mia posizione”. Ora manca solo la ciliegina sulla torta, a Valencia Bagnaia vuole festeggiare.