MotoGP, Bagnaia: "Funziona tutto in modo perfetto"

Queste le parole del torinese della Ducati ufficiale Francesco Bagnaia, autore della seconda pole position consecutiva, dopo quella di Aragon, nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano: “Sono molto contento. Partire in pole è sempre bello. Penso che il mio team faccia le cose veramente alla perfezione, perché è già la seconda volta che in qualifica rimango senza benzina. Siamo partiti un po’ prima perché volevo meno persone possibili che mi seguissero. Alla fine erano solo in due. Ho provato a spingere già nell’out lap per andarmene via. Da Aragon la moto lavora benissimo. Non abbiamo più toccato quasi niente. Tutto sta funzionando in modo perfetto”.

OMNISPORT | 18-09-2021 15:54