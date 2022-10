MotoGP, Bagnaia gioisce a Sepang: "E' stata la miglior partenza della mia carriera"

23-10-2022 12:25

Col successo in Malesia Pecco Bagnaia affianca Fabio Quartararo a quota 14 GP vinti nella massima cilindrata, ma quel che conta sarà prenderselo a braccetto, quanto a Mondiali conquistati, in quel di Valencia.

Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati dopo la premiazione: “Ho fatto la miglior partenza di tutta la mia vita, è stata assolutamente perfetta. Mi sono preso dei rischi per stare davanti a tutti. Stare dietro a Martin danneggiava troppo il posteriore e mi sono detto che dovevo ridurre il passo, poi lui purtroppo è caduto. Abbiamo fatto il massimo per il campionato ed è stata la mia settima vittoria, siamo molto contenti”.

Non ha cercato l’attacco al futuro compagno di squadra Enea Bastianini, giunto secondo: “Ho provato a sorpassare Pecco in ogni modo, ma non ce l’ho fatta perché non avevo abbastanza trazione. La moto era perfetta con i freni, abbiamo fatto una bellissima gara. Adesso mi rimane l’ultimo GP col Team Gresini, cercherò di arrivare tra i primi tre del campionato”.

Tiene accesa una piccola speranza iridata il campione in carica Quartararo, che completa il podio con la Yamaha: “Mi sento benissimo, era da un po’ che non salivo sul podio. Sono fiero di quello che ho fatto, è stata una delle mie gare più belle della stagione, soprattutto durante i primi giri. Arriviamo a Valencia col campionato ancora aperto”.