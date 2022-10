MotoGP, Bagnaia: "Ho fatto di tutto per rovinarmi la giornata"

22-10-2022 13:44

Da qualche giorno è in testa alla classifica mondiale MotoGP e nel Gran Premio della Malesia avrà anche il suo primo match point iridato a disposizione. Pecco Bagnaia sta iniziando a sentire davvero la pressione e nel sabato di Sepang è caduto due volte, prima nelle terze prove libere e poi durante le qualifiche.

Con la prima caduta è uscito fuori dalla top-ten ed è così dovuto passare dal Q1. Poi una volta ripescato per il Q2, stava facendo un ottimo giro cronometrato ma è scivolato di nuovo finendo nono. Riuscirà comunque a partire davanti ad Aleix Espargaró, 10° su Aprilia, e soprattutto a Fabio Quartararo, 12° su Yamaha.

Il pilota della Ducati ha così commentato a Sky: “Le terze libere e il Q1 non sono andate male, anche se ho fatto di tutto per provare a rovinarmi la giornata. Sono umano e inizio a sentire la pressione. Mi sono arrabbiato per quello che è accaduto con Fabio e Franco, ho spinto troppo forte in curva 4 e sono caduto”.

“Devo imparare a gestire queste situazioni, non era necessario forzare perché avevo il terzo tempo quasi assicurato”. Riguardo al problema con Franco Morbidelli ha aggiunto: “Forse ho reagito in modo esagerato, perché certe cose possono succedere. Il problema è che stanno cominciando a capitare troppo spesso”.

Per la gara Bagnaia è comunque ottimista: “Volevo a tutti i costi partire in prima fila, anche se qui partire dalla terza è meno penalizzante di altrove – ha spiegato Pecco -. Dovrò fare una gara intelligente ed evitare gli errori. Nella FP4 sono stato veloce con le gomme usate, ho ottime sensazioni e freno come voglio”.